Выставка "Московские окна" откроется в подземном музее парка "Зарядье"

Выставка "Московские окна" состоится в подземном музее парка "Зарядье" с 31 августа по 15 октября. Экспозиция приурочена ко Дню города, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

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Гости смогут увидеть работы художников и фотографов XX–XXI веков – Владимира Клавихо-Телепнева, Евгения Халдея, Наума Грановского, Сергея Оссовского, Натальи Ворошиловой, Анны Лапшиновой и других деятелей искусства. На выставке также представят крупноформатные урбанистические картины и портреты горожан. Посетителей пригласили взглянуть на Москву прошлого, настоящего и будущего глазами художников и фотографов.

"Ключевым образом выставки стало окно – своего рода портал между личным и городским пространствами. К этому образу не раз обращались поэты и писатели, в том числе Марина Цветаева, Сергей Есенин и другие", – говорится в сообщении.

Так, увидеть рассветные лучи, которые окрашивают в необычные цвета купола храма Василия Блаженного, можно будет на снимке Владимира Клавихо-Телепнева. Изображения закатного солнца над городским пейзажем можно посмотреть и в работах Сергея Оссовского.