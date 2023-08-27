Первые птицы начали улетать из Москвы на зимовку

В разные периоды года на природных территориях Москвы можно встретить около 270 видов птиц, примерно 100 из которых остаются зимовать в городе. Несмотря на то что погода в столице еще достаточно теплая, инстинкты указывают некоторым птицам о приближении холодов.

© вечерняя москва

В первую очередь в теплые страны отправляются насекомоядные птицы. Это связано с тем, что световой день постепенно сокращается, а корма становится все меньше или он вовсе исчезает. Вслед за стрижами природные территории покидают кукушка обыкновенная и речная крачка, а конце августа — соловьи, славки и камышевки, передает официальный сайт мэра Москвы.

В этом году перелетные птицы вернулись после зимовки раньше планируемого времени. Это произошло в начале мая. Специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы тогда заметили на природных территориях города чечевицу, которая обычно прилетает позже всех.