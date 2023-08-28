Собянин рассказал о ходе программы реновации на северо-западе Москвы

В современные квартиры в Северо-Западном административном округе (СЗАО) Москвы по программе реновации переедут 86,8 тысячи человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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«Передали под заселение 14 новостроек на 176,3 тысячи квадратных метров жилья», — рассказал градоначальник.

Он уточнил, что на первых этажах новых зданий предусмотрены 54 нежилых помещения — в них разместят диспетчерские пункты, магазины, пункты выдачи товаров и другие организации.

В программу реновации в СЗАО включен 431 дом. Сейчас в округе возводят десять новостроек, еще девять находятся в стадии проектирования.

Первый этап программы полностью завершили в районах Южное Тушино и Митино. В районе Щукино он выполнен на 80 процентов, а в Северном Тушине — на 77 процентов.