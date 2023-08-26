Редкую птицу урагуса сибирского заметили в столице впервые за последние 18 лет

В столице заметили редкую птицу урагуса сибирскогов Кировской пойме природно-исторического парка «Москворецкий». Об этом в субботу, 26 августа, сообщили в пресс-службе Городского хозяйства Москвы.

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— Редкую птицу встретили в столице впервые за последние 18 лет, — говорится в сообщении.

Последний раз урагуса видели в столице в 2005 году. Этот пернатый — небольшой длиннохвостый вьюрок с короткими крыльями и толстым, как у снегиря, клювом. Отличия между самцом и самкой в окраске. В оперенье взрослого самца встречается розовый цвет с серебристо-белой «сединой» на голове. У самок оперение буровато-серое с узкими темными продольными штрихами.

Песня урагуса состоит из приятных мелодичных переборов, среди которых часто слышны «питькающие» звуки. Завершается громким шипящим сигналом «дшшии». Позывки и сигнал тревоги — негромкое свистовое «пить».

Гнездятся урагусы в кустах в поймах рек и на болотах на высоте 0,5–3 метров, редко до 5 метров. В период с осени по весну, в негнездовое время, кочуют, прячась в кустарниках или на обочинах дорог с зарослями бурьяна. Кочуют парами, поодиночке или небольшими группами, иногда держатся в стайке с другими мелкими вьюрковыми. Питаются семенами растений, пишет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».