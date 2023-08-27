Выставка «Московские окна» пройдет в подземном музее парка «Зарядье»

Отмечается, что ключевым образом выставки стало окно – своего рода портал между личным и городским пространствами. К этому образу не раз обращались поэты и писатели, в том числе Марина Цветаева, Сергей Есенин и другие. Вслед за булгаковской Маргаритой, которая стучала носком туфли в арбатское полуподвальное окошко, и героем бунинского «Чистого понедельника», разглядывающим снежно-сизую Москву, художники постарались отразить столицу через уютное оконное пространство. На фотографии Владимира Клавихо-Телепнева можно увидеть, как рассветные лучи окрашивают в необычные цвета купола храма Василия Блаженного. Работы Евгения Халдея выполнены в монохромных тонах, что придает им особый объем и проникновенность. Достойны внимания изображения закатного солнца над городским пейзажем Сергея Оссовского и силуэтов растений, скрытых шторами, в серии Анны Лапшиновой «Дом». Будущее, прошлое и настоящее переплетаются в своих зеркальных отражениях в работе Натальи Ворошиловой. На выставке будут представлены живописные работы, фотографии, инсталляции и мультимедиаобъекты.