Синоптик рассказал о погоде на 1 сентября в Москве

В Москве 1 сентября ожидается праздничная погода – солнечный день без осадков. Ветер будет слабый, облачность минимальная. В первую половину дня температура воздуха составит 16-18 градусов тепла, а к обеду и вовсе поднимется до 22-24 градусов. Я бы оценил вероятность дождя во время торжественной линейки в 20-30%, то есть, как не высокую, – рассказал Шувалов.