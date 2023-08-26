Синоптик рассказал о погоде на 1 сентября в Москве
В Москве 1 сентября ожидается праздничная погода – солнечный день без осадков, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура воздуха в этот день поднимется до 24 градусов тепла.
В Москве 1 сентября ожидается праздничная погода – солнечный день без осадков. Ветер будет слабый, облачность минимальная. В первую половину дня температура воздуха составит 16-18 градусов тепла, а к обеду и вовсе поднимется до 22-24 градусов. Я бы оценил вероятность дождя во время торжественной линейки в 20-30%, то есть, как не высокую, – рассказал Шувалов.
Ранее власти Владивостока призвали жителей срочно покинуть пригород из-за подтоплений. Заммэра города Дмитрий Свитайло подчеркнул, что сейчас на территории города функционируют пункты временного размещения, он настоятельно призвал местных жителей эвакуироваться туда.
До этого сообщалось, что около 70 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за ливней. Ремонтные бригады ведут восстановительные работы после аварийных отключений электроснабжения. Их контролирует прокуратура. В ведомстве добавили, что два детских сада были подтоплены ливневыми стоками. Детей и работников дошкольных учреждений эвакуировали.