Плоды кувшинок и кубышек начали созревать в московских парках
В столичных парках начали созревать плоды водных растений – кувшинок и кубышек. Об этом сообщила пресс-служба ГПБУ «Мосприрода».
«На природных территориях начали созревать плоды у древнейших водных растений – кувшинки и кубышки. Кроме того, до конца августа еще можно насладиться красивым цветением этих водных растений», – рассказали в пресс-службе.
Там пояснили, что белоснежная кувшинка занесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости, а желтая кубышка – в соответствующий надзорный список.