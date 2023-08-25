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Плоды кувшинок и кубышек начали созревать в московских парках

В столичных парках начали созревать плоды водных растений – кувшинок и кубышек. Об этом сообщила пресс-служба ГПБУ «Мосприрода».

Плоды кувшинок и кубышек начали созревать в московских парках
© РИА Новости

«На природных территориях начали созревать плоды у древнейших водных растений – кувшинки и кубышки. Кроме того, до конца августа еще можно насладиться красивым цветением этих водных растений», – рассказали в пресс-службе.

Там пояснили, что белоснежная кувшинка занесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости, а желтая кубышка – в соответствующий надзорный список.