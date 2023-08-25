Эксперт заявил о росте числа енотов на московских улицах

Начальник отдела по сохранению биоразнообразия Департамента природопользования Москвы Сергей Бурмистров заявил, что енотов часто приходится спасать со столичных улиц, так как по их числу столица уже догоняет Нью-Йорк. Об этом он сообщил на Московском урбанистическом форуме, передает РИА Новости.

© Газета.Ru

«Енот-полоскун становится у нас обычным животным на улицах Москвы. Мы уже догоняем Нью-Йорк по енотам», — сказал он.

Ранее руководитель МБУ ПАСС «Служба спасения» в Новороссийске Алексей Одеров в своем Telegram-канале сообщил, что енот в городе проник на территорию детского сада, где застрял в одном из мусорных баков.

На помощь животному на место инцидента выехали спасатели.

Руководитель службы спасения Новороссийска призвал людей беречь енотов.

3 июля сообщалось, что на винном заводе «Фанагория» в Краснодарском крае енот отобрал у туристов всю еду, приготовленную для пикника, и съел ее.

До этого сообщалось, что воронежская компания ищет «спортивного и трезвого» енота для съемок рекламы моющих средств. Уточнялось, что енот должен стирать и полоскать по задаче режиссера раз в сутки.