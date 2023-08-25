Выборы мэра Москвы 2023: кандидаты, программы, даты

Выборы мэра Москвы в 2023 году пройдут с 8 по 10 сентября. О кандидатах на пост мэра и их программах - в материале «Рамблера».

Кандидаты на выборах мэра Москвы 2023

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Сергей Собянин

Действующий мэр города Сергей Собянин - кандидат от «Единой России». Он возглавляет город с 2010 года. За время его работы в Москве открылось более 500 новых школ и детских садов, появилась Большая кольцевая линия метро и Московское центральное кольцо, было построено 1,2 тысячи километров дорог. Собянин начал в городе программу реновации по сносу ветхого жилья, переселению его жильцов и строительству современных домов.

Предвыборная программа Собянина получила название «Москва. Итоги и планы развития города до 2030 года». Приоритеты в программы отданы социальной сфере.

Собянин предлагает «полностью обновить каркас здравоохранения», развивать крупные медклиники и новую сеть клиник женского здоровья. Меры Собянина в области здравоохранения призваны повысить продолжительность жизни горожан с 78 лет до 81 года.

В сфере образования действующий мэр обещает провести персонализацию с подбором индивидуальных программ, а также реформировать среднее профессиональное образование с учетом потребностей московской экономики.

В программе Собянина есть пункт о строительстве до 2030 года еще 70 станций метро и МЦД, а также 350 километрах новых дорог.

Кроме того, в планах мэра - дальнейшее снижение уровня преступности (в программе подчеркивается, что за последние десять лет уровень преступности в городе снизился на треть).

«Коммерсант» рассказал, что на предыдущих выборах в 2018 году у Собянина также была «подчеркнуто социальная программа». Основной идеей той программы была ликвидация «территориальной дискриминации» - то есть создание единого стандарта качества жизни во всех районах Москвы.

Леонид Зюганов

Глава комиссии Мосгордумы по науке и промышленности, внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид Зюганов - кандидат на пост мэра Москвы от КПРФ. Он был депутатом Мосгордумы в 2014–2019 годах, затем был переизбран. Леонид Зюганов участвовал в создании системы «Школа», которая предоставила ученикам, их родителям и учителям доступ к материалам уроков и расписаниям. Система действует во многих школах Москвы и области.

Лозунг предвыборной кампании Зюганова - «Вернуть будущее». Политик предлагает ввести временный запрет на строительство коммерческого жилья - по его мнению, в первую очередь должен быть достигнут баланс с социальной недвижимостью.

«Вы знаете, что у нас есть проблемы в градостроительной политике. Москвичей очень интересует уплотнительная застройка», - заявлял он журналистам.

Также он выступает за введение моратория на перепрофилирование промзон и увеличение расходов на развитие производства.

В своей программе Зюганов предложил освободить от взносов за капремонт москвичей старше 70 лет.

По его мнению, в Москве необходимо каждый год устраивать аудит работы предприятий ЖКХ, а также внедрить общественный контроль работы управляющих компаний.

Борис Чернышов

Кандидатом на пост мэра Москвы от ЛДПР стал Борис Чернышов, заместитель спикера Госдумы Вячеслава Володина с 2021 года, в прошлом - советник министра образования и науки.

Его предвыборная кампания сконцентрирована на защите прав людей, проблемах ЖКХ, на образовании, медпомощи, поддержке пожилых москвичей и самозанятых.

Чернышов пообещал в случае избрания ввести пятилетний запрет на уплотнительную застройку жилых кварталов внутри МКАД. В то же время он поддерживает реновацию и реорганизацию промзон.

Среди идей кандидата - выплата 50 тысяч рублей учащимся или работающим москвичам, если они соблюдают законодательство и ПДД, вовремя выплачивают кредиты и налоги.

Также Чернышов говорил, что планирует добиться ограничения в десять процентов на прием в школы детей мигрантов.

Дмитрий Гусев

Дмитрий Гусев от партии «Справедливая Россия - За правду» - еще один кандидат на пост мэра Москвы. В 2021 году он стал депутатом Госдумы, позже получил должность замглавы Думы по контролю.

В своей предвыборной программе Гусев отдал особое место обеспечению безопасности Москвы во время ЧС, усилению антитеррористических и антикриминальных мер. Он предложил увеличить количество камер видеонаблюдения в городе.

Также он считает необходимым вернуть проведение общественных публичных слушаний в Москве и сделать ночную парковку бесплатной для москвичей.

Кроме того, Гусев призывает ужесточить миграционную политику. Он считает, что во всех областях московской экономики необходимо ввести квоты для мигрантов на основании их специальности и квалификация. По его задумке, работать мигранты должны не на постоянной основе, а по несколько лет.

Такж Гусев говорит о важности улучшения демографической ситуации в городе, предлагает сделать проезд в городском общественном транспорте бесплатным для всех школьников и ввести «портфельные выплаты» в 20-40 тысяч рублей (в зависимости от дохода семьи) для сбора ребенка в школу.

Выборы мэра Москвы-2023: Владислав Даванков

Владислава Даванкова выдвинула в кандидаты на пост мэра Москвы партия «Новые люди». Он - заместитель председателя Госдумы с 2021 года, курирует комитеты по культуре и охране здоровья, в 2013-м был вице-президентом компании Faberlic, () пишет «Коммерсант».

В качестве кандидата в мэры Даванков выступил против уплотнительной застройки и за расположение важной инфраструктуры в шаговой доступности для всех горожан.

В случае победы он пообещал разрешить главам районов вводить пониженную налоговую ставку для привлечения крупных компаний. Также он предложил налоговые льготы для компаний из сферы образования и организаций, вкладывающих деньги в науку.

Также в программе Даванкова есть пятилетний план по очистке Москвы-реки и запрет на массовую вырубку в городских парках и лесах.

Кандидат хочет реализовать проект «Миллион айтишниц» для обучения женщин программированию с последующей помощью в поиске работы.

Владислав Даванков

Владислава Даванкова выдвинула в кандидаты на пост мэра Москвы партия «Новые люди». Он - заместитель председателя Госдумы с 2021 года, курирует комитеты по культуре и охране здоровья, в 2013-м был вице-президентом компании Faberlic, пишет «Коммерсант».

В качестве кандидата в мэры Даванков выступил против уплотнительной застройки и за расположение важной инфраструктуры в шаговой доступности для всех горожан.

В случае победы он пообещал разрешить главам районов вводить пониженную налоговую ставку для привлечения крупных компаний. Также он предложил налоговые льготы для компаний из сферы образования и организаций, вкладывающих деньги в науку.

Также в программе Даванкова есть пятилетний план по очистке Москвы-реки и запрет на массовую вырубку в городских парках и лесах.