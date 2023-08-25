Левкин: Более 800 соцобъектов построили в Москве за 11 лет

Более 800 социальных объектов возвели в Москве за последние 11 лет. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в ходе экспертной дискуссии «Строим будущее. Какой будет стратегия развития строительной отрасли Москвы» на Московском урбанистическом форуме (МУФ) в «Зарядье».

Всего в период с 2011 по 2022 годы появились 837 социальных объектов и 1,7 тысячи живых. За это время в эксплуатацию ввели 372 детских сада, 156 школ, 131 объект здравоохранения и 178 спортивных объектов.

Левкин добавил, что с начала 2023 года уже введено в эксплуатацию 60 социальных объектов.

— В Москве беспрецедентные объемы строительства жилья. В среднем, за последние четыре года каждый год вводилось на 13 процентов больше, чем в предыдущий, — сказал он.