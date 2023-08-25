Завершается разработка стратегии развития строительной отрасли в Москве
Разработка стратегии развития строительной отрасли в Москве завершается. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в ходе экспертной дискуссии «Строим будущее. Какой будет стратегия развития строительной отрасли Москвы» на Московском урбанистическом форуме в «Зарядье».
— Развитие инфраструктуры и формирование благоприятной городской среды обеспечили значительное повышение качества жизни москвичей, город является одним из самых посещаемых городов России. Вместе с этим в текущих условиях строительная отрасль Москвы встречается с рядом вызовов, способных оказать негативный эффект на инвестиционную привлекательность Москвы и замедлить темпы строительства. Ответом на них станет стратегия развития строительной отрасли, которая определит стратегические приоритеты градостроительного развития и строительства Москвы на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, — рассказал он.
Левкин добавил, что стратегия подразумевает создание условий для строительства востребованных объектов недвижимости и инфраструктуры. При этом цель строительной сферы остается неизменной: создание благоприятной для человека инфраструктуры.
Будущих строителей начнут готовить в столичных колледжах по новым программам. Изменения позволят студентам колледжей уже с первого курса начать знакомство с организациями отрасли. В настоящее время Департамент градостроительной политики города Москвы совместно с Департаментом образования и науки ведут работы по организации практики, которую проведут квалифицированные специалисты строительных компаний.