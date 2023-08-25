Завершается разработка стратегии развития строительной отрасли в Москве

В столице завершается разработка стратегии развития строительной отрасли, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в рамках экспертной дискуссии «Строим будущее. Какой будет стратегия развития строительной отрасли Москвы» на Московском урбанистическом форуме в «Зарядье».

Так, за последние 10 лет облик Москвы претерпел значительные изменения: высокая инвестиционная активность обеспечила масштабное обновление жилого фонда и появление множества объектов социальной и досуговой инфраструктуры, значительно увеличилась протяженность и плотность сетей транспортной инфраструктуры, реализованы масштабные проекты по благоустройству улиц и общественных пространств, развивалась коммерческая недвижимость.

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«Развитие инфраструктуры и формирование благоприятной городской среды обеспечили значительное повышение качества жизни москвичей, город является одним из самых посещаемых городов России. Вместе с этим в текущих условиях строительная отрасль Москвы встречается с рядом вызовов, способных оказать негативный эффект на инвестиционную привлекательность Москвы и замедлить темпы строительства. Ответом на них станет стратегия развития строительной отрасли, которая определит стратегические приоритеты градостроительного развития и строительства Москвы на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года», – сказал Левкин.

Он отметил, что разрабатываемые предложения должны обеспечить взаимоувязку задач стратегического и пространственного развития, создать условия для строительства востребованных объектов недвижимости и инфраструктуры.

«Наша главная цель – создание современной и еще более качественной инфраструктуры для человека», – подчеркнул Левкин.

Глава департамента добавил, что к ключевым задачам стратегии относятся создание качественной городской инфраструктуры, сокращение инвестиционно-строительного цикла, рост производительности труда и переход к инновационному лидерству, укрепление кадрового потенциала строительной отрасли.

«Мы хотим реализовывать больше уникальных проектов и выходить со своим опытом на глобальные рынки», – пояснил руководитель ведомства.

Уже сейчас внедряются BIM-модели и используются роботы – они выполняют задачи, связанные с контролем за некоторыми процессами и оптимизацией работы строительной техники. В будущем они смогут взять на себя часть физической работы, которую выполняют строители – укладку кирпичей и отделку помещений, рассказал Левкин.

Также он уточнил, что для реализации планов по внедрению инноваций и цифровизации нужны профессионалы. Для трансформации системы работы с кадрами будут актуализированы программы подготовки кадров, устранены барьеры для привлечения выпускников колледжей и создан единый центр компетенций. Наличие квалифицированных кадров в строительной отрасли города – залог качественного и своевременного выполнения городских программ, утвержденных мэром Москвы Сергеем Собяниным.