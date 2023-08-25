Бочкарев: Павелецкое и Ярославское направления МЦД-5 соединят тоннелем

Принято принципиальное решение о подземном соединении Павелецкого и Ярославского направлений пятого маршрута Московского центрального диаметра (МЦД). Об этом в пятницу, 25 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

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Он уточнил, что надземное исполнение для этого транспортного коридора невозможно. По словам Бочкарева, его длина составит 10-12 километров в зависимости от трассы и геодезии. В железнодорожном тоннеле, как в метро, расположатся пять станций.

Специалисты будут прокладывать путь с помощью щитов диаметром 10 метров, которые уже активно используются при строительстве столичной подземки, передает слова заммэра РИА Новости.