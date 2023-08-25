Андрей Бочкарев: Павелецкое и Ярославское направления МЦД-5 соединят тоннелем
Принято принципиальное решение о подземном соединении Павелецкого и Ярославского направлений пятого маршрута Московского центрального диаметра (МЦД). Об этом в пятницу, 25 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.
Он уточнил, что надземное исполнение для этого транспортного коридора невозможно. По словам Бочкарева, его длина составит 10-12 километров в зависимости от трассы и геодезии. В железнодорожном тоннеле, как в метро, расположатся пять станций.
Специалисты будут прокладывать путь с помощью щитов диаметром 10 метров, которые уже активно используются при строительстве столичной подземки, передает слова заммэра РИА Новости.
Кроме того, Бочкарев рассказал, что в полноценные вокзалы превратятся от 30 до 40 железнодорожных остановок в столице в рамках проекта МЦД. По его словам, запланированная реконструкция превратит обычные остановки в комфортные, удобные пространства.
17 августа мэр Москвы Сергей Собянин, президент России Владимир Путин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустили МЦД-3 по видеосвязи из московского «Манежа».