Бочкарев: В Москве 30-40 железнодорожных остановок станут полноценными вокзалами

От 30 до 40 железнодорожных остановок в столице в рамках проекта Московских центральных диаметров (МЦД) превратятся в полноценные вокзалы. Об этом в пятницу, 25 августа, рассказал в рамках деловой программы Московского урбанистического форума (МУФ) заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

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— Будем выполнять второй этап работ по формированию московских центральных диаметров. Это строительство и реконструкция остановочных пунктов, превращение их в городские вокзалы по уровню комфорта, удобства, размерам и так далее, — отметил представитель мэрии.

При этом Бочкарев добавил, что новыми городскими вокзалами станут не все остановки электричек, а только те, которые сегодня являются местом скопления большого количества людей.

Всего власти Москвы запланировали в перспективе создание пяти центральных диаметров, продолжил заммэра. На данный момент идут завершающие работы на четвертом направлении МЦД, а по пятому диаметру «ведутся проектные работы», передает слова Бочкарева РИА Новости.