Музей Победы сохранит память об адвокатах-фронтовиках

В Музее Победы 25 августа состоялась церемония передачи на хранение сборника «Адвокатам Подмосковья, участникам Великой Отечественной войны посвящается...». Об этом в субботу, 26 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

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— Огромное спасибо замечательному Музею Победы за сохранение нашей истории. Будут приходить дети, внуки, правнуки и будут помнить, — сказал заслуженный юрист России Алексей Галоганов.

По его словам, сегодня Россия переживает очередной этап своей истории и крайне важно помнить тех, кто сражался за Родину.

Галоганов отметил, что в Адвокатской палате Московской области остался только один фронтовик. Он также рассказал гостям о судьбах двух адвокатов, фронтовиков, Герое Советского Союза.

Так, Александр Крапивин, командир взвода разведки, получил звезду Героя за выполнение задания, во время которого уничтожил немецкую танковую колонну. Иван Исаков получил звезду за форсирование Днепра.

В ходе передачи торжественной церемонии участвовали как представители Адвокатской палаты Московской области, так и дети дети и внуки фронтовиков.