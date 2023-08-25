Новая детско-взрослая поликлиника в Восточном Бирюлево готова почти на 90 процентов

Завершается строительство детско-взрослой поликлиники на 320 посещений в смену в районе Восточное Бирюлево на юге Москвы по адресу 6-я Радиальная улица, владение 7, корпус 36.

— Готовность объекта составляет 87 процентов. В настоящее время на объекте выполняется отделка внутренних помещений, расстановка мебели, монтаж и пусконаладочные работы медицинского оборудования, — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов .

Застройщиком выступает АНО «РСИ». После завершения строительства медицинское учреждение сможет оказывать широкий спектр медицинских услуг. Во взрослой поликлинике будут открыты профилактическое и терапевтическое отделения, блок кабинетов врачей-специалистов, а также отделения реабилитации и функциональной диагностики. В детской поликлинике будут функционировать лечебно-профилактические помещения, блок функциональной диагностики, кабинеты врачей-специалистов, педиатрическое отделение и блок кабинетов реабилитации. Также здесь будет общее для детской и взрослой поликлиники отделение лучевой диагностики.