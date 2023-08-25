Собянин открыл обновленный конноспортивный комплекс «Битца»

В Москве после масштабного обновления открылся конноспортивный комплекс (КСК) «Битца».

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«Битцевский спортивный олимпийский комплекс, наверное, знают все конники нашей страны. Отсюда вышло большое количество чемпионов России и мира. Но к сожалению, наступило время, когда он, по сути дела, стал аварийным, малоприспособленным для спорта и отдыха, поэтому приняли решение о кардинальной реконструкции всего этого огромного конноспортивного комплекса. Сегодня “Битца” переживает новое рождение. Здесь обновлены спортивные сооружения, и построены новые здания, бережно отреставрированы и отремонтированы исторические корпуса. Так что Москва, горожане и спортсмены получили первоклассный спортивный благоустроенный комплекс рядом с Битцевским лесом, который, кстати, тоже в прошлом году был комплексно восстановлен, благоустроен», — отметил Сергей Собянин во время осмотра обновленного комплекса.

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Мэр Москвы поздравил коллектив КСК «Битца» с новосельем, пообщался со спортсменами и тренерами, а также прокатился на коне по кличке Эскудо. Этого коня породы чешская теплокровная приобрели для спортивной школы благодаря субсидии Правительства Москвы.

Главный тренер сборной России по конному спорту Владимир Белецкий провел для Мэра Москвы экскурсию по обновленному манежу. По его словам, теперь комплекс отвечает самым высоким спортивным стандартам — здесь профессиональный грунт и правильные параметры влажности.

«“Битца” всегда была примером, все ждали ее открытия», — отметил Владимир Белецкий.

Мастер спорта России Алла Субботина, которая много лет работает в КСК, когда пришла в конноспортивный комплекс, застала его в неудовлетворительном состоянии.

«Сейчас мы видим, как “Битца” преобразилась. Шикарный манеж построили, прекрасный грунт положили для лошадей», — отметила Алла Субботина.

Тренер Татьяна Харламова добавила, что в большом деревянном манеже стало много воздуха и света.

«Здесь легко дышится лошадям и комфортно детям», — сказала она.

История и современность конноспортивного комплекса «Битца»

Конноспортивный комплекс «Битца» находится в Чертанове Северном рядом с Битцевским лесом по адресу: Балаклавский проспект, дом 33. Он был построен к Олимпиаде, которая прошла в Москве в 1980 году, для проведения соревнований по современному пятиборью и трем олимпийским видам конного спорта: конкуру, выездке и троеборью.

Комплекс занимает 46 гектаров и является крупнейшей в Европе конноспортивной базой.

Здесь проходят спортивную подготовку более 540 спортсменов по конному спорту, плаванию, современному пятиборью, пулевой стрельбе и стрельбе из лука.

Для горожан организованы занятия по конному спорту, плаванию, баскетболу, большому теннису, а также по общей физической подготовке. Зимой накатывают лыжные трассы, заливают каток.

В течение почти 40 лет с момента открытия комплекс ни разу не ремонтировали. Его инфраструктура сильно обветшала: отваливалась штукатурка, стены в конюшнях и манежах покрылись грибком, грунты на тренировочных полях были в непригодном состоянии. Многие сооружения морально устарели, а их вместимость перестала соответствовать реальным потребностям для занятий конным спортом.

В июне 2017 года комплекс передали в оперативное управление подведомственному учреждению Москомспорта ГБУ «КСК “Битца”». Специалисты провели неотложные ремонтные работы. В конце 2018-го Сергей Собянин принял решение о комплексной модернизации территории конноспортивного комплекса «Битца».

Проект предусматривал строительство конюшен, манежа, лыжной базы, кафе, помещений для хранения фуража (корма), а также капитальный и текущий ремонт имеющейся инфраструктуры: ветеринарной клиники, конюшен, манежей, физкультурно-оздоровительного комплекса, гостиницы, административных зданий, мастерских, полей для занятий конным спортом. Было запланировано благоустройство территории, в том числе обновление центральной площади, создание детских, спортивных и воркаут-площадок, оформление газонов и цветников, высадка более 300 деревьев и кустарников, установка малых архитектурных форм и лавочек. По проекту закупили оборудование и спортивный инвентарь, в том числе современные тренажеры, конный инвентарь, оборудование для спортивных залов. Для безопасности сотрудников и посетителей предусматривалась установка освещения, системы видеонаблюдения, защитных ограждений, современных систем комплексной безопасности.

Строительные работы начались в конце июля 2019 года и завершились в августе 2023-го.

Модернизированный комплекс включает:

— восемь тренировочных и одно разминочное поле для занятий конным спортом площадью 37,8 тысячи квадратных метров;

— малую арену площадью 4,4 тысячи квадратных метров;

— конкурный стадион (олимпийскую арену) на 4620 посадочных мест общей площадью 12,4 тысячи квадратных метров;

— три крытых манежа и предманежник площадью 12,4 тысячи квадратных метров;

— летние конюшни с денниками;

— всесезонные конюшни с денниками для 337 лошадей;

— ветеринарную клинику;

— спортивный универсальный зал;

— гостиницу на 53 номера с плавательным бассейном на шесть дорожек по 25 метров;

— лыжную базу и трассы длиной до пяти километров;

— семейное кафе.

На прилегающей к комплексу территории Битцевского леса организовали конный маршрут протяженностью 1,7 километра.

Планируется, что КСК «Битца» сможет принимать более 1,5 тысячи посетителей ежедневно.

Помимо занятий профессиональных спортсменов и любителей, на территории обновленного комплекса будут проходить соревнования и выставки по конному спорту, в том числе всероссийского и международного уровня.

Как и ранее, «Битца» будет использоваться для проведения иппотерапии пациентов с ДЦП и другими заболеваниями, при которых показан контакт с лошадьми.

Все желающие могут пройти разовые занятия с инструктором.

Кроме того, комплекс будут использовать для временного или постоянного постоя лошадей. Сегодня во всесезонных конюшнях разместились 276 животных.

Конный спорт в Москве

В столице действует 27 конноспортивных комплексов, в том числе крупнейший в Европе КСК «Битца» (Балаклавский проспект, дом 33), конноспортивный клуб «Юность Москвы» в Кузьминках (улица Заречье, дом 7), конноспортивный комплекс Московской академии современного пятиборья (9-я Северная линия, владение 1 б), конноспортивный клуб «Эльф» при школе № 109 (Ленинский проспект, дом 137 б), конноспортивная база «Вольт» (поселок Остафьево), конноспортивная база ЦСКА (улица Дыбенко, дом 5), конноспортивная база при Российском государственном аграрном университете — МСХА имени К.А. Тимирязева. Остальные московские конюшни и клубы находятся в частной собственности.

Ежегодно в столице проходит более 150 соревнований по конному спорту — чемпионаты города Москвы, первенства спортивных школ, кубки, турниры Федерации конного спорта города Москвы и другие состязания.

В государственном физкультурно-спортивном объединении «Юность Москвы» открыто пять отделений конного спорта. В них обучаются 699 человек, в том числе в отделении «Битца» — 285 человек.