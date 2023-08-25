37-метровая голограмма с выставки «Станция Манеж» попала в Книгу рекордов России

«Мы внедряем в городском транспорте передовые отечественные ИТ-решения, которые делают поездки по столице комфортнее и безопаснее. Такую задачу поставил Сергей Собянин. На выставке “Станция Манеж” мы также показываем посетителям лучшие современные технологии, в том числе крупнейшую в России голограмму. Она символизирует инновационность транспортного комплекса столицы», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта МаксМаксим Ликсутов.