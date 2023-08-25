Собянин открыл после масштабного обновления конноспортивный комплекс «Битца»

В столице открылся после масштабного обновления конноспортивный комплекс «Битца». Об этом в пятницу, 25 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, Битцевский спортивный олимпийский комплекс знаменит среди российских конников. Однако он долгое время находился в аварийном состоянии и был мало приспособлен для спорта и отдыха. По этой причине власти решили реконструировать спорткомплекс.

— И сегодня «Битца» переживает новое рождение. Здесь созданы новые спортивные сооружения, новые здания и бережно отреставрированы и отремонтированы исторические здания, — рассказал он.

Модернизированный комплекс включает в себя восемь тренировочных полей и одно разминочное поле для занятий конным спортом, малую арену и многое другое, передает агентство городских новостей «Москва».