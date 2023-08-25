Собянин открыл после масштабного обновления конноспортивный комплекс «Битца»
В столице открылся после масштабного обновления конноспортивный комплекс «Битца». Об этом в пятницу, 25 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам главы города, Битцевский спортивный олимпийский комплекс знаменит среди российских конников. Однако он долгое время находился в аварийном состоянии и был мало приспособлен для спорта и отдыха. По этой причине власти решили реконструировать спорткомплекс.
— И сегодня «Битца» переживает новое рождение. Здесь созданы новые спортивные сооружения, новые здания и бережно отреставрированы и отремонтированы исторические здания, — рассказал он.
Модернизированный комплекс включает в себя восемь тренировочных полей и одно разминочное поле для занятий конным спортом, малую арену и многое другое, передает агентство городских новостей «Москва».
В начале августа Собянин сообщил о планах возрождения Московского ипподрома. По словам главы города, изначально было два варианта развития такого объекта. Сначала предлагалось полностью застроить его жильем, однако позже ипподром по поручению президента России Владимира Путина перешел под контроль столичных властей.