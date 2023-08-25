Вильфанд пообещал москвичам потепление до 26 градусов в начале сентября

В начале сентября в Москве прогнозируется теплая погода. Температура воздуха может подняться до плюс 26 градусов. Таким прогнозом поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Согласно прогнозу, в понедельник и вторник в городе возможны небольшие осадки, но в целом будет комфортная погода. В среду, 31 августа, прогнозируется повышение температуры — до 19–24 градусов.

— А общий прогноз на вторую половину следующей недели (с четверга по воскресенье) звучит так: переменная облачность, местами небольшой дождь, о температуре можно говорить с удовольствием — плюс 9–14 ночью, плюс 21–26 днем и несильный южный ветер, — поделился синоптик в беседе с агентством городских новостей «Москва».

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова дала «Вечерней Москве» более подробный прогноз погоды в городе на ближайшие шесть дней. По ее словам, в столице в День знаний ожидается до плюс 23 градусов. В этот день столица будет находиться в области повышенного атмосферного давления: вероятность осадков минимальна, однако небольшие дожди все же могут пройти во второй половине дня.