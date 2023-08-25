Кибертурниры пройдут в Гостином Дворе в рамках Московского урбанфорума

В ближайшие выходные, 26 и 27 августа, на площадке Московского урбанистического форума в Гостином Дворе пройдут масштабные кибертурниры. Организаторы подготовили для участников разнообразные по тематике компьютерные игры, среди которых CS:GO, Dota 2, Valorant и Fortnite. Всех желающих познакомят с дисциплинами, проведут для них короткие мастер-классы и предоставят доступ к компьютерам. Вход на мероприятия свободный.

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26 августа в 10:00 в зале 1 начнется кибертурнир «Графус». Это обучающая система по проведению финансовых расследований. Все данные вымышленные. Игра позволяет искать сведения с помощью визуального запроса, анализировать взаимосвязи между объектами, представлять результаты в виде графов, а также выявлять похожие теневые схемы. Участники узнают, как проводить расследования, разберут основные учебные кейсы, а потом смогут сами решать подобные задачи.

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26 августа с 10:00 в зале 2 состоятся игры FIFA 23, Valorant и «Мир танков». FIFA 23 — это спортивный симулятор. Valorant — многопользовательская компьютерная игра от первого лица. Ее суть в противостоянии двух команд по пять игроков, каждый из которых агент с теми или иными уникальными способностями. Одновременно начнется «Мир танков» — командная онлайн-игра, посвященная бронированным машинам середины XX века.

26 августа с 13:00 в зале 2 начнется многопользовательская компьютерная игра от третьего лица Fortnite — сор

евновательный режим в жанре королевской битвы. По условиям 100 игроков должны сражаться друг с другом до тех пор, когда останется только один. В это же время желающие смогут сразиться в командную игру League of Legends. В каждом матче участвуют две команды по пять игроков, управляющих разными чемпионами — персонажами с различными наборами способностей и характеристиками. Для победы в матче команда должна уничтожить особый объект — «Нексус».

26 и 27 августа с 10:00 в зале 3 состоится сразу несколько игр на любой вкус. Среди них — танцевальная Just Dance, музыкальная с элементами виртуальный реальности Beat Saber и «VR-Страйкбол» — игра, основанная на передвижении игроков на открытой площадке со специальными электронными устройствами. Перед началом каждый игрок наденет VR-шлем и получит устройства для виртуальной стрельбы. Чтобы победить, нужно активно двигаться, прятаться за укрытиями и быстро перемещаться между виртуальными стенами.

27 августа с 10:00 в зале 2 посетители форума смогут сразиться в CS:GO, Dota 2 и FIFA 23. Участники CS:GO разделятся на две командам и будут биться друг против друга. В каждом матче Dota 2 борются две команды по пять игроков, управляющих персонажами с различными наборами способностей и характеристиками. Для победы в матче команда должна уничтожить крепость.