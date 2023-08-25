Хуснуллин назвал дату открытия участка трассы М-12 от Москвы до Арзамаса

Участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса должны будут открыть 6 сентября 2023 года. Дату запуска движения по нему назвал вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках выступления на Московском урбанистическом форуме, его слова передает агентство РИА Новости.

«В этом году, 6 сентября, я надеюсь, что вместе с Москвой мы откроем выход с Московского скоростного диаметра на трассу М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса, это практически до Нижнего Новгорода», — поделился информацией Хуснуллин.

Он также рассказал, что запустить движение на оставшемся участке дороги, до Казани, собираются 20 декабря нынешнего года.