Участок салатовой линии метро на севере Москвы временно закроют

Поезда московского метрополитена не будут курсировать между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии 26-28 августа. В эти дни пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы .

"С 26 по 28 августа будет закрыта Люблинско-Дмитровская линия метро от станции "Петровско-Разумовская" до "Селигерской". [Строящийся] участок от "Селигерской" до "Физтеха" будет подключаться к действующей сети метрополитена. С его открытием новыми маршрутами смогут пользоваться примерно 500 тыс. пассажиров, разгрузятся станции метро "Алтуфьево" и "Селигерская", а также Дмитровское шоссе и Лианозовский проезд", - говорится в публикации.

Так, на эти дни станция "Петровско-Разумовская" станет конечной. Пассажирам предлагается пользоваться Серпуховско-Тимирязевской линией метро, Московским центральным кольцом и бесплатными автобусами (КМ), которые будут ходить с интервалами до двух минут в будни и до трех минут в выходные дни с остановками у станций метро "Селигерская", "Верхние Лихоборы", "Окружная" и "Петровско-Разумовская". В субботу и воскресенье задействуют около 20 больших автобусов, а в понедельник - около 50. Воспользоваться ими можно с 05:00 до 02:00.