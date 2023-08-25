Собянин: Москва проведет конкурсы на право заключения двух офсетов в сфере КХ

В столице проведут электронные конкурсы на право заключения двух офсетных контрактов в сфере коммунального хозяйства. Благодаря этому город локализует производства, необходимые для его нужд. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Например, к таким относятся производства расходных материалов для коммунальной уборочной техники и тары для цветов. Офсетные контракты позволят бизнесу гарантированно найти своего покупателя.

— Уже заключили 12 офсетов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов для молочных кухонь и систем для хранения архивов. По шести — начали получать продукцию, — написал Собянин в Telegram-канале.

В 2018 году Москва заключила офсетный контракт на выпуск жизненно важных лекарств с компанией «Р-Опра». Мэр Москвы Сергей Собянин 21 августа вместе с заместителем председателя правительства России, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым открыли в Зеленограде новый фармацевтический комплекс, в котором разместилось ее производство.