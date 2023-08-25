Москве предрекли «репетицию» бабьего лета в выходные

«В выходные в Москве нас ждет репетиция бабьего лета, 26 и 27 августа температура повысится на четыре-пять градусов. В субботу ожидается еще 20 градусов тепла, а в воскресенье термометр поднимется до плюс 22 градусов. Преимущественно нас ждут солнечные дни, вероятность дождя минимальная, если они и будут, то локально», — сообщил синоптик.