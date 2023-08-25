В Москве перед Днем знаний обновили дорожную разметку

В Москве в преддверии Дня знаний на дороги нанесли около 10 тысяч дублирующих знаков «Осторожно, дети!». Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Традиционно с началом нового учебного года увеличивается число детей и подростков на улицах города, поэтому перед 1 сентября обновляем дорожную разметку возле школ, детских садов, культурно-досуговых центров, библиотек и спортивных комплексов, — отметил Петр Бирюков. — В этом году нанесли около 10 тысяч знаков “Осторожно, дети!”, которые на проезжей части дублируют дорожный знак “Дети”».

Дополнительную разметку нанесли, чтобы предупредить водителей: в этом районе дети могут внезапно выбежать на дорогу, необходимо снизить скорость и быть предельно внимательными.

Разметка «Осторожно, дети!» относится к элементам сложной конфигурации и наносится вручную холодным пластиком. Он более стойкий, не требует предварительного прогревания и поэтому не деформируется во время работ. В состав материала входят специальные стеклошарики, которые усиливают светоотражение, что повышает безопасность дорожного движения, подчеркнул Петр Бирюков.