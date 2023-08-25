Москвичей пригласили на музыкальные выходные в парк Победы
Москвичей пригласили в выходные, 26-27 августа, на бесплатные концерты в рамках программы семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Музея Победы.
— В субботу на площадке «Фронтовая агитбригада» состоится концерт «Zа мир!». Перед посетителями мемориального комплекса выступит легенда русского рока, экс-гитарист группы «Черный Кофе» Станислав Бартенев, — говорится в материале.
27 августа гости смогут посетить мастер-классы проекта «Мастерская музыки». Мероприятия начнутся в 11:00.
В последнее воскресенье лета, 27 августа, школьники и студенты смогут бесплатно посетить Красногорский филиал Музея Победы, предъявив соответствующее удостоверение в кассе. Гости филиала смогут познакомиться с экспозицией «Укротители «тигров», посвященной 80-й годовщине Победы в Курской битве.
Кроме того, филиал Музея Победы — Музей «Главные Оружейные Реликвии Армии» («Г.о.р.а.») присоединится к ежегодной Всероссийской акции «Ночь кино» в субботу, 26 августа. На главной сцене музея состоится показ документальных короткометражек о реальных историях и подвигах героев Великой Отечественной войны.