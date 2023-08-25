Москва передаст Подмосковью 200 новых остановочных павильонов для установки у станций МЦД

«Москва и Подмосковье – единый регион, и наша общая с коллегами из Московской области задача состоит в том, чтобы обеспечить самый высокий стандарт обслуживания пассажиров. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы сделаем на заводе СВАРЗ 200 современных остановочных павильонов. Их установят рядом со станциями четырех линий МЦД. У этих остановок будет ходить больше 400 маршрутов наземного городского транспорта. Пассажирам станет удобнее пересаживаться на МЦД, комфортнее ожидать прибытия автобусов на остановку», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.