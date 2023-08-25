Собянин выделил грант на строительство корпусов МКК в «Сколково»

Столица выделила грант на строительство корпусов Московского квантового кластера в «Сколково». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— В них разместятся 27 лабораторий и 15 научных групп Российского квантового центра, стартапы и мелкосерийное производство. Планируем, что все работы по созданию Московского квантового кластера завершим в IV квартале 2024 года, — сказал он.

В проект собираются вложить около 6,5 миллиарда рублей. Финансирование будет осуществляться по механизму льготного инвестиционного кредитования через Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства по ставке три процента, написал глава города в своем Telegram-канале.

В столице 24 августа начнется прием заявок на пятый, юбилейный конкурс грантов «Москва — добрый город». С 2019 года его победителями становились 464 организации, а на реализацию проектов выделили 1,6 миллиарда рублей.