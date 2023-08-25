Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве в День знаний

В Москве в День знаний ожидается до плюс 23 градусов. Об этом сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

— Погода будет без существенных осадков. Довольная теплая температура, в дневные часы будет где-то плюс 22-23 градуса, — сказала она.

Ночью столбики термометров опустятся до 12-15 градусов. В этот день столица будет находиться в области повышенного атмосферного давления: вероятность осадков минимальна, однако небольшие дожди все же могут пройти во второй половине дня, передает РИА Новости.

Также Позднякова рассказала «Вечерней Москве» более подробный прогноз погоды в городе на ближайшие шесть дней.

В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в конце лета погода не будет радовать москвичей высокими температурами, столбики термометров в столичном регионе не поднимутся выше 20 градусов.