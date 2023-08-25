Москвичам рассказали о погоде на 25 августа

Сегодня в Москве ожидается до +21 градуса и без осадков. Об этом рассказала РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

«В Москве переменная облачность, без осадков, температура плюс 19-21 градусов, в Подмосковье плюс 17-22 градуса», - пояснила она.

При этом, согласно прогнозу погоды, северный ветер будет дуть со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, что является нормой.

Ранее синоптики зафиксировали первые заморозки в европейской части России. В ночь на 24 августа в городе Шарья Костромской области столбики термометров опустились до минус 1,4 градуса. Также заморозки были и в Кировской области.