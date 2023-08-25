На одном участке МЦК остановят движение

В ночь на субботу, 26 августа, остановят движение поездов на одном участке Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщается на сайте mos.ru.

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Поезда не будут ходить от станции «Крымской» до «Хорошево». Остановка движения продлится с 03:00 26 августа до 03:00 27 августа. Будут закрыты станции «Шелепиха», «Деловой центр», «Кутузовская», «Лужники» и «Площадь Гагарина».

«Остановить движение потребовалось для строительства пешеходного тоннеля на станции Тестовская. В сентябре через нее пройдет новый диаметр — МЦД-4», — говорится в сообщении.