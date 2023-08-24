Собянин: Сервисы «Московской электронной школы» внедрят в Татарстане

Столица поможет модернизировать образовательную среду во всех школах Татарстана за счет внедрения сервисов «Московской электронной школы» (МЭШ). Об этом в четверг, 24 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сегодня подписали соглашение с главой республики Рустамом Миннихановым на торжественном мероприятии, посвященном Дням культуры Татарстана в Москве. Это дает огромные возможности качественного образования для Татарстана — выгодный, интересный проект, проект про будущее, — отметил глава города.

По словам Собянина, в пилотном режиме сервис уже прошел апробирование в нескольких школах республики, а с третьей четверти нового учебного года заработает во всех. Учителя, школьники и родители смогут пользоваться электронными дневником, журналом, библиотекой и другими полезными сервисами.

Кроме Татарстана, образовательная платформа на базе сервисов МЭШ внедряется еще в двух регионах — Калужской и Московской областях. С 1 сентября на нее переходят все школы Подмосковья, а в Калужской области это планируется со второй четверти нового учебного года, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы.