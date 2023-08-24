Учащиеся школ и вузов бесплатно посетят филиал Музея Победы 27 августа

В последнее воскресенье лета, 27 августа, школьники и студенты смогут бесплатно посетить Красногорский филиал Музея Победы, предъявив соответствующее удостоверение в кассе. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

Гости филиала смогут познакомиться с экспозицией «Укротители «тигров», посвященной 80-й годовщине Победы в Курской битве. На выставке представлены раритеты из фондовой коллекции музея. В центре экспозиции — фотомонтаж советского художника, иллюстратора, плакатиста и карикатуриста Бориса Клинча «Внимание — танки!».

Среди экспонатов также представлены предметы боевой экипировки танкиста: танковые очки, кобура сигнального пистолета и другие раритетные вещи. Выставку дополняют пропагандистские листовки-пропуски, а также листовки-инструкции, в которых говорится о том, как вести себя в разных ситуациях. Например, листовка «Девять правил борьбы с немецкими танками» содержит информацию об уязвимых местах танков противника и способах их уничтожения.