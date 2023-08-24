Москву накроет «радиационный туман»

В столичном регионе в ночь на пятницу, 25 августа, ожидается так называемый «радиационный туман», рассказал ведущий сотрудник центра «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале. Он пояснил, что из-за этого погодного явления видимость может упасть до нескольких сотен метров.

Синоптик пояснил, что туман никак не связан с радиацией. Он уточнил, что при поступлении в регион холодного воздуха, принесенного антициклоном, земная поверхность и прилегающий к ней слой воздуха ночью начнут активно отдавать тепло в атмосферу.

Этот процесс, заметил Леус, специалисты называют «радиационным выхолаживанием». На фоне этого туманы, возникающие в подобной ситуации, называются «радиационными».

По словам метеоролога, к утру температура воздуха в Москве опустится +8°, а на севере и востоке Подмосковья похолодает до +5°. В результате, на регион опустятся густые туманы.