Работы по замене асфальта на МКАД выполнены более чем на половину

Специалисты выполнили 60 процентов работ по замене асфальта на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД). Об этом в четверг, 24 августа, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве Петр Бирюков .

— Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно с наступлением устойчивых круглосуточных положительных температур воздуха стартуют мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом году проводим ремонт 38 участков МКАД общей площадью 1,7 миллиона квадратных метров, — сказал он.

Бирюков отметил, что асфальт уже заменили на 20 участках, площадь которых превышает один миллион квадратных метров. Всего планируется обновить более 23 миллионов квадратных метров покрытий. Работы ведутся ночью, когда автомобильный поток ниже.

С начала этого года в Москве построили более 25 километров дорог. Всего в этом году планируется ввести еще свыше 100 километров дорог и столько же реконструировать. В число проектных работ войдут 37 эстакад, тоннелей и путепроводов. Кроме того, планируется строительство 19 надземных или подземных пешеходных переходов.