Договор о реорганизации участка бывшей промзоны «Серп и Молот» подписали на МУФ

Москва заключила с компанией GloraX договор о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Серп и Молот». Подписание документа состоялось на площадке Московского урбанистического форума. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Объем инвестиций в реорганизацию участка предварительно оценивается в шесть миллиардов рублей. По итогам реализации проекта будет создано свыше 1,5 тысячи новых рабочих мест, — рассказал он.

Редевелопмент площадки проводит городской оператор, который в течение пяти лет должен возвести более 114 тысяч квадратных метров общественно-деловой и жилой недвижимости в рамках программы реновации.

Министр правительства Москвы и глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что договор заключен с победителем аукциона на четыре года. За это время девелопер сможет построить более 60 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Это могут быть офисные и торговые здания, рестораны и кафе.