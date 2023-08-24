Ефимов: На МУФ подписан договор о КРТ бывшей промзоны «Серп и Молот»

На площадке Московского урбанистического форума – 2023 столица заключила договор с компанией GloraX договор о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Серп и Молот», рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «Компания, которая займется редевелопментом участка бывшей промзоны «Серп и Молот» на юго-востоке столицы, была определена по результатам торгов», – уточнил Ефимов. По предварительным расчетам, в реорганизацию участка «Серпа и Молота» инвестируют порядка шести миллиардов рублей. Более полутора тысяч рабочих мест появятся по окончании реализации проекта. На сегодняшний день на одном из участков промышленной зоны уже ведется реализация проекта комплексного развития территории. Планируется, что городской оператор, проводящий редевелопмент, возведет больше 114 тысяч квадратных метров жилой и деловой недвижимости по реновации за пять лет. По словам министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, договор о реорганизации еще одного участка «Серпа и Молота» в Нижегородском районе Москвы заключили на четыре года. Теперь на территории бывшей промзоны девелопер сможет возвести больше 60 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, в том числе офисы, кафе, торговые помещения и другие. Вице-президент по развитию и GR GloraX Денис Лебедев назвал район «Серпа и Молота» одним из самый быстроразвивающихся в столице. По его словам, комплексный подход города к реорганизации промзоны обеспечит создание сбалансированной, комфортной среды, в которой продуманы все составляющие – жилье, новые офисы и развитая инфраструктура. Лебедев выразил уверенность, что объекты, возводимые GloraX, будут востребованы и актуальны еще долгое время. Стоит отметить, что в рамках программы КРТ возводятся многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон строят новое жилье, дороги и обеспечивают облагороженное пространство необходимой инфраструктурой. На данный момент в столице ведется реализация 188 проектов КРТ общей площадью порядка 2,45 тысячи гектаров.