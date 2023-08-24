«Ночь кино» состоится в Музее «Г.О.Р.А.» 26 августа

Филиал Музея Победы — Музей «Главные Оружейные Реликвии Армии» («Г.О.Р.А.») присоединится к ежегодной Всероссийской акции «Ночь кино» в субботу, 26 августа. Посетителям покажут документальные и художественные фильмы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

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На главной сцене музея состоится показ документальных короткометражек о реальных историях и подвигах героев Великой Отечественной войны (ВОВ). Зрителям представят фильмы: «Георгий Жуков. Выбор полководца» — о сложном выборе, который пришлось сделать Маршалу Победы в 1941 году, «Летунок» — о судьбе самого юного летчика ВОВ Аркадия Каманина, «Крепость Орешек — неприступный бастион» — о крепости, защищавшей Дорогу жизни на Ладоге и другие киноленты.

В этот день гостей также ждет презентация фильма «Призвание», повествующего о спасателях МЧС России, их напряженной работе и смелых поступках юных курсантов — обладателей знака «Горячее сердце».

Для посещения мероприятия необходимо приобрести входной билет в Музей «Г.О.Р.А.».