Для москвичей подготовили творческие мастер-классы по уличному искусству

Молодежный проект «Стены» подготовил ряд творческих мастер-классов, которые пройдут 26 и 27 августа, а также 2 сентября. Об этом в четверг, 24 августа, сообщили в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

© Вечерняя Москва

— Москва — город творчества. Мы решили чуть ближе познакомить жителей столицы с такими видами искусства, как граффити и кастомизация. Каждый сможет забрать с собой памятный подарок, а кто-то — осуществить желание развиваться в одном из направлений современного искусства, — рассказала руководитель проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.

В частности, 26 августа мероприятия примет парк «Ходынское поле», 27 августа — «Сокольники», 2 сентября — павильон «Школа» парка искусств «Музеон». Мастер-классы начнутся в 10:00, вход свободный, говорится на официальном сайте мэра Москвы.