Москвичам рассказали, как формируется бюджет столицы

Бюджет Москвы в первую очередь направлен на удовлетворение интересов и потребностей населения города и бизнеса. Об этом в четверг, 24 августа, заявила министр столичного правительства, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на сессии «Мастер-план будущего. Гибкость изменений» Московского урбанистического форума.

— Более 50 процентов программных расходов Москвы — социальные. Еще около 38 процентов приходится на расходы, связанные с развитием городской инфраструктуры: транспортной, жилищной, в том числе в рамках программы реновации, социальной и другой, — отметила представитель мэрии.

По словам Багреевой, социальные интересы сегодня закреплены на нормативном уровне. Городом утверждены специальные градостроительные нормативы, которые устанавливают, сколько новых мест в детсадах, школах и поликлиниках должно появиться в связи с возведением жилых новостроек. Застройщики жилья в обязательном порядке заключают с городом договоры, согласно которым обязуются либо самостоятельно организовать всю инфраструктуру, либо выплатить городу компенсацию.

Вторым важным элементом защиты общественных интересов является программа стимулирования формирования мест приложения труда, направленная на децентрализацию рабочих мест в столице. По ее условиям, застройщик получает значительные льготы в том случае, если дополнительно инвестирует в создание новых рабочих мест в «спальных» районах.