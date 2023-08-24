В Москве на 70 избирательных участках не будет видеонаблюдения

Выборы в 70 избирательных участках Москвы, где голосуют военнослужащие, пройдут без видеонаблюдения, однако там будет вестись видеорегистрация всех процессов. Об этом сообщили в Мосгоризбиркоме.

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Как писала «Парламентская газета», в единый день голосования, 10 сентября, в 21 субъекте страны будут избирать глав регионов, в том числе мэра Москвы, в 20 — депутатов заксобраний, в 16 — депутатов представительных органов местного самоуправления. Всего пройдет более четырех тысяч избирательных кампаний в 85 регионах. Наряду с традиционным голосованием в 25 регионах состоится дистанционное электронное голосование.

«Из перечня избирательных участков исключены 70 избирательных участков, на которых не согласовано видеонаблюдение с командирами войсковых частей, где будет организовано голосование военнослужащих Росгвардии и Министерства обороны РФ», — отметил секретарь комиссии Владимир Попов, чьи слова приводит Интерфакс.

Он добавил, что на указанных участках будет организована видеорегистрация процессов, подсчета голосов и хранения избирательных бюллетеней.