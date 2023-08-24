Часть птиц начала улетать из Москвы на зимовку

Птицы начали улетать из столицы на зимовку, первыми отправились черные стрижи, вслед за ними последуют кукушка обыкновенная и речная крачка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосприроды.

© m24.ru

На природных территориях города в разные времена года жители могут увидеть порядка 270 видов птиц, около 100 из которых остаются зимовать. Хотя сейчас и стоят теплые дни, инстинкты подсказывают животным, что зима приближается, уточнили в пресс-службе. Некоторым птицам придется лететь очень далеко, в связи с чем вылетают они в конце лета.

Так, черные стрижи проводят зиму в южной части Африки, поэтому они будут вынуждены преодолеть более 9 тысяч километров.

По данным Мосприроды, дрозды-рябинники не покидают родные пенаты, но при этом уже собираются в стаи, чтобы начать предосенние кочевки. Люди могут заметить их на рябине, которая только начинает созревать. После стрижей полетят кукушка обыкновенная и речная крачка, а в конце месяца в путь отправятся соловьи, славки и камышевки.

"В начале сентября подаются в теплые края ласточки, мухоловки, некоторые виды куликов и другие птицы. Многие пернатые, например, скворцы, перед отлетом начинают сбиваться в стаи: сообща проще находить корм и легче защищаться от хищников", – поделились в пресс-службе.

При этом водоплавающие сейчас активно обучают свое потомство летать и плавать. К октябрю этот вид птиц полетит в теплые края. Чуть дольше задержатся пернатые, которые с животных кормов частично могут переключиться на растительные. В середине месяца начнут покидать природные территории Москвы скворцы, зяблики и большинство видов дроздов.