В Москве заявили о стремлении столицы к концепции "15-минутного города"

"Одна из наших задач - это комплексное развитие территории, поэтому так или иначе мы возвращаемся к концепции "15-минутного города". Еще в советское время были разработаны правила, согласно которым вблизи жилья должны быть построены школы, детские сады, поликлиники и спортивные объекты", - сказала Пятова на конференции "Мегаполис в развитии.