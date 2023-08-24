В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
На сайте Гидрометцентра опубликовали предупреждение о тумане в Москве. Из-за этого в городе объявили «желтый» уровень погодной опасности (означает, что погода потенциально опасна).
Предупреждение будет действовать с 21:00 24 августа до 09:00 25 августа.
Аналогичное предупреждение объявлено для Московской, Тверской и Белгородской областей.
В конце прошлой недели, 20 августа, в некоторых районах Москвы менее чем за час выпало более 40 процентов месячной нормы осадков. В городе действовал предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности.
Рамблер: главные новости