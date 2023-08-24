На сайте Гидрометцентра опубликовали предупреждение о тумане в Москве. Из-за этого в городе объявили «желтый» уровень погодной опасности (означает, что погода потенциально опасна).

Предупреждение будет действовать с 21:00 24 августа до 09:00 25 августа.

Аналогичное предупреждение объявлено для Московской, Тверской и Белгородской областей.