Карты «Тройка» к 100-летию регби выпустили в московском метро

В московском метро тематические карты «Тройка» в двух дизайнах к 100-летию российского регби. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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— Мы поздравляем коллег из Федерации регби России и всех любителей этого вида спорта и в честь этого события выпускаем новые тематические карты «Тройка», — сказал он.

Купить тематические «Тройки» можно на сайте сувенирного магазина, на стойках «Живое общение» и во флагманских магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская». Тираж проездных билетов ограничен, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Недавно в Москве выпустили новые лимитированные «Тройки» к запуску новых центральных диаметров. Купить их можно на сайте сувенирного магазина, на стойках «Живое общение» и во флагманских магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская».