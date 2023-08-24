Закупки в Москве за 10 лет выросли в 3,5 раза и полностью перешли в "цифру"

"Мы на сегодня объем закупок, который необходим для решения всех городских задач, прирастили более чем в 3,5 раза, а количество контрактов выросло более чем в семь раз. При этом цифровизация очень активно внедряется во все городские управленческие процессы. И, например, если еще в 2012 году у нас примерно половина закупок осуществлялась в электронном виде, то сегодня 100% закупок осуществляется в электронном виде. И это не просто какие-то электронные формы, а это именно полностью оцифрованный процесс, начиная от планирования и заканчивая приемкой и оплатой товаров работ и услуг", - сказал Данчиков.