Закупки в Москве за 10 лет выросли в 3,5 раза и полностью перешли в "цифру"
Власти Москвы с 2012 года перевели в электронный вид все необходимые городу закупки, а их объем увеличился за 10 лет в 3,5 раза - до 2,3 трлн рублей. Об этом сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
По его словам, бюджет города за этот же период вырос более чем в 2,5 раза - с 1,5 трлн рублей до 3,7 трлн рублей в 2022 году.
"Мы на сегодня объем закупок, который необходим для решения всех городских задач, прирастили более чем в 3,5 раза, а количество контрактов выросло более чем в семь раз. При этом цифровизация очень активно внедряется во все городские управленческие процессы. И, например, если еще в 2012 году у нас примерно половина закупок осуществлялась в электронном виде, то сегодня 100% закупок осуществляется в электронном виде. И это не просто какие-то электронные формы, а это именно полностью оцифрованный процесс, начиная от планирования и заканчивая приемкой и оплатой товаров работ и услуг", - сказал Данчиков.
Так, объем закупок в столице в 2012 году составлял 0,65 трлн рублей, а к 2022 году увеличился до 2,3 трлн рублей, значится в презентации к выступлению начальника Главного контрольного управления Москвы. При этом, по его словам, скорость и объемы финансовых операций значительно возросли.
"Объем финансовых транзакций у нас вырос в 3,5 раза. Если раньше мы заключали контракты, примерно тратя на это полтора месяца, то сегодня всего 11 дней. И сама финансовая операция длится не сутки, как было еще 10 лет назад, а с момента оформления до момента получения денег проходит 10 минут. Сама операция вообще проходит в режиме онлайн и длится секунды. И, конечно, эти вызовы говорят о том, что мы должны кратно увеличивать скорость принятия решений. Без этого просто невозможно управлять современным мегаполисом", - отметил Данчиков.
Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.
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