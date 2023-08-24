С 2024 года уборкой Москвы займутся электрокары — всю коммунальную технику в столице начнут переводить на электрический транспорт. Об этом сообщил руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Торсунов в рамках выступления на Московском урбанистическом форуме, его слова передает РИА Новости.

«Со следующего года мы начинаем новый проект и начинаем переводить всю коммунальную технику на электрический транспорт. Это тоже очень важно», — подчеркнул глава департамента ЖКХ.

Он добавил, что на данный момент по улицам города ездит более 1,1 тысячи электромобилей. До конца текущего года данный показатель планируют удвоить.