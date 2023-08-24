В «Лужниках» открыли Световой тоннель

В «Лужниках» для посетителей доступен Световой тоннель с цифровым экраном длиной 30 м. Он открыт на площадке программы мэра Москвы «Мой район» в рамках Московского урбанистического форума.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

На экране демонстрируют анимированную панораму столицы. Технология позволяет по взмаху руки запустить вихрь из цветов или листьев или зажечь огни ночного города над мостами и арками.

В тоннеле использованы светодиодные решения, которые применяются при оформлении общественных и межквартальных пространств, к примеру, для украшения площадок городских фестивалей «Московские сезоны».