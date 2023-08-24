Школы и детские сады Москвы подготовили к отопительному сезону

"Подготовка к зиме в столице вышла на финишную прямую, в общей сложности подготовим более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. многоквартирных домов. Все мероприятия будут завершены в установленный срок - до 1 сентября", - добавил он.